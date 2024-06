Calciomercato Juve, doppio annuncio di Danilo sul suo futuro

Calciomercato Juve, c’è anche chi annuncia la sua permanenza in conferenza stampa. E’ si tratta del capitano Danilo che, diversamente da alcune ultime indiscrezioni, si vede ancora in bianconero. A differenza di Adren Rabiot fa melina e il motivo sembra essere un interesse del Real Madrid, il brasiliano non vede di ripartire in bianconero soprattutto ora che in panchina c’è un connazionale come Thiago Motta.

Calciomercato Juve, annuncio di Danilo sul futuro

“È impossibile che lasci la Juventus”, sono le dichiarazioni del calciatore dal ritiro della Coppa America e riportate anche dal Corriere Torino oggi in edicola. Zero esitazioni dunque per il 32enne: “Sono completamente concentrato sul progetto bianconero con Thiago Motta. Parliamo di un allenatore che ha un’idea di calcio molto moderna. Ho un contratto con la Juve fino al 2025, con la possibilità di estensione per un altro anno”.

Arriverà un giorno in cui lascerà effettivamente la Vecchia Signora ma non è questo il caso, almeno per quanto riguarda le sue intenzioni. Il sudamericano, però, ha già le idee chiare sul cosa fare per i prossimi anni ed è qui che segue un altro annuncio: “Sto ancora pianificando i miei prossimi anni come giocatore. Non voglio giocare troppo a lungo, due o tre anni è il massimo che voglio. Se decidessi di tornare in Brasile, le mie priorità sarebbero Flamengo e Santos“.