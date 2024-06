Calciomercato Juve, Douglas Luiz arriva anche grazie a Szczesny: il motivo

Si accende il calciomercato Juve: è infatti in arrivo, ufficialmente, il primo acquisto bianconero di questa sessione estiva. Annunciata la prima cessione, ovvero quella di Kaio Jorge che ha portato nelle casse bianconere ben 7.5 milioni di euro, presto ci sarà spazio anche per il primo rinforzo che risponde al nome di Douglas Luiz. Dunque subito una pedina brasiliana per Thiago Motta che dovrebbe essere annunciato proprio oggi sulla panchina juventina.

Calciomercato Juve, è fatta per Douglas Luiz

Come conferma infatti La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è praticamente chiusa l’operazione con l’Aston Villa che porterà Weston McKennie nel club di Birmingham a cui si è aggiunto nelle ultime ore – per un passaggio decisivo per chiudere l’affare – anche Samuel Iling Junior che saluta così la Vecchia Signora dopo tantissimi anni considerando la trafila nelle giovanili bianconere per il nativo di Londra.

I due giocatori, più un conguaglio di 20 milioni di euro, permetteranno di chiudere la trattativa e regalare il primo rinforzo a centrocampo. Nei piani del tecnico, Luiz andrà a giocare in coppia con Adrien Rabiot in mediana nel 4-2-3-1. Resterebbe da trovare appena l’intesa economica definitiva col giocatore verdeoro – specifica Gazzetta – ma si tratta di una formalità: il giocatore vorrebbe guadagnare 3.5 milioni come da stipendio attuale e con Wojciech Szczesny in uscita, e liberandosi del maxi ingaggio da 6.5 milioni, Cristiano Giuntoli ha margine per accontentare il talento di Rio de Janeiro.