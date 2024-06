Calciomercato Juve, Douglas Luiz porta un altro rinforzo in bianconero?

Calciomercato Juve, pronto il primo rinforzo effettivo: non sarà Michele Di Gregorio pronto ormai da tempo ma per il quale si aspetta l’uscita di Wojciech Szczesny, piuttosto lo diventerà Douglas Luiz pronto a lasciare l’Aston Villa per la sua nuova avventura italiana dove raggiungerà i compagni di nazionale Danilo e Gleisom Bremer da cui l’italo-brasiliano Thiago Motta anche ripartirà per il nuovo ciclo bianconero.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz porta un altro rinforzo?

Il 26enne lascerà la Premier League per diventare un tassello centrale della nuova Juventus nel 4-2-3-1, occupando uno dei due posti davanti alla difesa e alzando il tasso qualitativo della mediana juventina. Si tratta di un’operazione da 20 milioni di euro totale, a cui vanno aggiunti i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior per un totale – circa – di 50 milioni totali che Cristiano Giuntoli ha preferito piazzare così salutando due giocatori non più nei progetti tecnici e tra l’altro anche in scadenza nel 2025.

Dall’altra parte Luiz approderà da solo ma non è propriamente detto. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la dolce metà del giocatore, calciatrice e star dei social data anche la sua enorme bellezza che ha già catturato tra l’altro l’interesse anche dei tifosi bianconeri, potrebbe anche approdare in bianconero giocando per la J Women. Di 25 anni e di ruolo attaccante, la Juve potrebbe sfruttare le sue qualità in campo e i suoi numeri social fuori considerando i 30 milioni di followers che ha tra le varie piattaforme. Douglas Luiz e Alisha Lehmann, si attende la coppia a Torino.