Calciomercato Juve, dove può finire ora McKennie

Calciomercato Juve, tanto ha tirato la corda Weston McKennie che alla fine l’ha spezzata ed è rimasto all’asciutto mentre tutti gli altri sono pronti a partire. Alla fine, infatti, non sarà più coinvolto nel maxi affare tra il club bianconero e l’Aston Villa che vedrà gli approdi a Torino di Douglas Luiz e la fidanzata Alisha Lehmann che rinforzerà le J Women, mentre a Birmingham ci andrà regolarmente Samuel Iling-Junior e più juventino a sorpresa: Enzo Barrenechea.

Calciomercato Juve, dove andrà ora McKennie?

E’ stato infatti individuato l’argentino come la soluzione ai problemi creati dal centrocampista USA che ha rischiato di far saltare un intero affare. Sarà dunque il giocatore di rientro dal Frosinone a rientrare nella trattativa, modifica che comporterà per la società bianconera un conguaglio economico leggermente più alto passando da 20 a 25 milioni di euro, con McKennie che dunque resterà in bianconero ma ancora per poco.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il giocatore – in scadenza nel 2025 – non rientra nei piani di Thiago Motta e resta in uscita. Ma dalla possibilità di giocare in Premier League, salvo sorprese sempre dall’Inghilterra, rischia di finire in contesti decisamente meno prestigiosi sul piano calcistico come il campionato turco. Possibile chiamata di José Mourinho per lui dopo l’altra idea juventina del portoghese ora da rivedere a causa dell’infortunio?