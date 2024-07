Calciomercato Juve, dubbio di Soulé sul Leicester?

Calciomercato Juve, sono ore caldissime in casa bianconera sul fronte Matias Soulé. La cessione del talento argentino, alla fine immolato all’altare dei sacrifici estivi per una causa superiore, ovvero lanciare l’assalto per Teun Koopmeiners e rendere in generale la Juventus ancor più forte, sta infanti prendendo corpo. E c’è una presenza importante a tal proposito: quella dell’agente presente in città e in particolare al J hotel.

Calciomercato Juve, novità importanti per Soulé

Il fatto che Martin Guastadisegno sia in Italia significa che siamo alla curva potenzialmente finale, da capire ora quale la direzione al bivio: Leicester o Roma. La preferenza del calciatore di base sarebbe la seconda, ma lo scenario più probabile sarebbero appunto le Foxes. Serve però un rilancio rispetto all’ultima offerta da 25 milioni di euro atteso nelle prossime ore.

E in queste ore, rivela Tuttomercatoweb, le parti sarebbero a lavoro per convincere il calciatore sull’ipotesi inglese che non lo farebbe impazzire proprio al 100% pur non disdegnando comunque la Premier League in generale. Non dovremmo essere al punto tale di una trattativa a rischio, ma probabilmente l’opportunità di andare in giallorossa – ad appena un’ora da Frosinone dove ha giocato lo scorso anno – fa gola al sudamericano.