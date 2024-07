Calciomercato Juve, due esterni che fanno impazzire Thiago Motta

Calciomercato Juve, obiettivo due esterni offensivi se non addirittura tre con l’ultimo che farebbe pure da vice di Dusan Vlahovic. E si entrerà nel vivo non appena saranno definite le cessioni di Matias Soulé per una pista caldissima in queste ore e poi di quella di Federico Chiesa che anche sarà immolato alla causa estiva con l’obiettivo di rendere la Juve ancor più forte.

Calciomercato Juve, due nuovi obiettivi per la fascia

Una delle piste calde a tal proposito resta Jadon Sancho il cui intento è quello di prenderlo in prestito e si apre uno spiraglio da questo punto di vista, date le parole del tecnico del Manchester United che ha detto che per il momento lo ha solo riaccolto in squadra e con un domani poi da verificare. La Vecchia Signora resta vigile in attesa di novità.

Ma nel frattempo si aggiungono due piste caldissime per la fascia destra, nonché due brasiliani che fanno impazzire Thiago Motta come rivelato da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia. Si tratta di Wenderson Galeno classe 97 che ha una clausola altissima da 60 milioni di euro però trattabile e il 27enne Pepê valutato 30 milioni di apprezzato in particolare per la duttilità in quanto può giocare anche terzino affermandosi dunque uno specialista a tutta fascia. A oggi si è appena alle fasi esplorative ma non è escluso che possa nascere qualcosa in più, essendo profili estremamente graditi al neo tecnico bianconero.