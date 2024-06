Calciomercato Juve, due esterni salutano: faranno cassa

Calciomercato Juve, si guarda in entrata ma anche soprattutto in uscita in vista della squadra che verrà. E per un solo semplice motivo: saranno le cessioni a rinvigorire il budget mercato. Sarà attraverso i piazzamenti che poi arriveranno Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e si spera anche Teun Koopmeiners che sono i tre grandi obiettivi del Dt Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva.

Calciomercato Juve, cessioni per Kostic e Iling Junior

Tra giocatori attualmente in rosa e giocatori in prestiti già di rientro a Torino, il direttore tecnico ha già stilato una lista anche piuttosto ampia di profili ‘minori’ che potrebbero essere sacrificati per la nuova causa bianconera guidata da Thiago Motta. E in questa ci sarebbero anche due esterni come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: Filip Kostic e Samuel Iling Junior.

Considerati poco duttili dal neo allenatore juventino, le parti avrebbero optato per piazzarli entrambi sul mercato e si punterà a incassare il più possibile. Per l’ex Eintracht Francoforte si è parlato di Roma in tempi non sospetti e a prescindere potrebbe avere mercato in Serie A, mentre per il 20enne nativo di Londra ci sarebbero interessi dalla Premier League dove potrebbe essere piazzato. Entrambi farebbero tesoretto per arrivare agli obiettivi citati. Se gli esuberi non basteranno, si provvederà anche al piazzamento di un nome importante e a oggi c’è un grande indiziato: Matias Soulé.