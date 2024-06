Calciomercato Juve, due inserimenti per Soulé: incontro con l’agente

Calciomercato Juve: novità per la cessione di Matias Soulé, una delle pedine in uscita necessarie per sbloccare una delle grandi operazioni in programma tra Roberto Calafiori in difesa o più verosimilmente Teun Koopmeiners sulla trequarti per la quale Madame ha pronti ‘solo’ 40 milioni di euro rispetto ai 60 richiesti dall’Atalanta. Servono altri 20 circa e la società intende ricavarli dalle cessioni all’insegna del nuovo ciclo sostenibile innescato dal Dt Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, novità per la cessione di Soulé

Saranno necessarie anche alcuni sacrifici a malincuore per arrivare a costruire la Juve pensata e tra i nomi dolenti c’è appunto anche quello del fantasista argentino di rientro dal Frosinone, per uno scenario però che non fa impazzire affatto i tifosi juventini. A tal proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci registrano due nuovi inserimenti nella corsa al talento sudamericano: ora ci sono anche Leicester e West Ham.

Entrambe le società sono pronte a incontrare Martin Guastadisegno, procuratore dell’esterno offensivo. Fermo restando che sullo sfondo resta la Roma che pare intenzionata a fare sul serio per il 21enne. La Juventus osserva interessata e aspetterà l’offerta più alta, così da poter come detto dirottare il tesoretto che ne verrà per sferrare l’assalto a uno dei colpi in entrata pronti ma per i quali manca solo il cash da dare alla controparte dopo aver incassato i sì dei giocatori. Anche Dean Huijsen verrà immolato per tale causa.