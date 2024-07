Calciomercato Juve, due modi per arrivare a Sancho: la strategia

Calciomercato Juve, è Jadon Sancho il primo obiettivo per la fascia destra. Si cerca infatti un esterno di fascia capace di far la differenza per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta e la scelta è ricaduta sul 24enne inglese che in verità è stato già a un passo dal vestire la maglia bianconera diversi mesi fa, salvo poi saltare tutto a causa di Massimiliano Allegri e delle scelte in controtendenza alle mosse di mercato di Cristiano Giuntoli. Ora la situazione è cambiata perché c’è Thiago Motta in panchina che approva eccome tale eventuale rinforzo.

Calciomercato Juve, obiettivo Sancho per la fascia

Il problema però sono i costi. Enormi. Sia per quanto riguarda il cartellino, 50 milioni di euro, sia l’ingaggio da 8.5 milioni di euro addirittura. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Vecchia Signora ha due vie per poter raggiungere tale obiettivo ma senza compromettere il proprio bilancio e la sua nuova filosofia sostenibile: o un prestito secco per con ingaggio pagato in parte dal Manchester United, che resta l’opzione più verosimile, o uno scambio con Federico Chiesa.

Ai Red Devils andrebbe il 26enne ex Fiorentina più un conguaglio di 15-20 milioni di euro, ma il giocatore dovrebbe rivedere verso il basso il proprio ingaggio per sbarcare a Torino. Un puzzle i cui pezzi non vanno proprio perfettamente o facilmente ad incastro, ed è per questo che la soluzione a titolo temporaneo sembra a oggi decisamente la pista più fattibile.