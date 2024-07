Calciomercato Juve, è fatta per Barbieri al Venezia: la formula

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli chiude un’altra trattativa in uscita. Non si tratta di un esubero questa volta ma di un giovane bianconero dalle importanti prospettive che dopo l’ottima stagione al Pisa in Serie B dello scorso anno ora è pronto a confrontarsi con la massima divisione italiana: parliamo dunque di Tommaso Barbieri.

Calciomercato Juve, Barbieri va al Venezia

Come infatti riferiscono i colleghi di TMW, è praticamente fatta per la cessione del 21enne juventino al Venezia. La formula è quella del prestito secco, così che una volta terminata la stagione il calciatore tornerà alla base senza gli ostacolo di eventuali riscatti e contro-riscatto. A questo punto non sarà lui il vice Danilo di questa stagione come timidamente avanzato da alcune indiscrezioni: la società ha ritenuto più opportuno, giustamente, piazzarlo altrove dove può giocare con continuità e acquisire esperienza.

Discorso terzini che terrà ancora impegnato il Dt bianconero nelle prossime settimane. Oltre a un’alternativa appunto al capitano della Juventus data l’uscita certa di Mattia De Sciglio, dovrà trovare anche un esterno mancino alle spalle di Andrea Cambiaso poiché Filip Kostic anche non rientra nei nuovi piani di Thiago Motta e sarà venduto. E il sostituto sull’out mancino potrebbe arrivare da Euro 2024.