Calciomercato Juve, e se non si sblocca Todibo? Ecco l’alternativa

Calciomercato Juve, è Jean-Clair Todibo il nuovo obiettivo in difesa preso atto che è sfumato Roberto Calafiori che si accaserà all’Arsenal piuttosto che in bianconero. Ma Cristiano Giuntoli ha già pronto un piano B al difensore francese che freme intanto per sbarcare alla Continassa proprio come ha fatto già Khéphren Thuram. Un’alternativa doverosa per non farsi cogliere impreparati in caso di difficoltà nella trattativa.

Calciomercato Juve, ultimissime sul difensore

Non è questione di volontà come detto, piuttosto di prezzi: il Nizza chiede infatti 35-40 milioni di euro per l’ex Barcellona e sembra non voler derogare di troppo su questa somma. La Vecchia Signora, però, dovrà stanziare cifre importanti anche per gli assalti a Teun Koopmeiners a gli altri rinforzi per Thiago Motta e il nuovo 4-2-3-1 o a sorpresa un 4-3-2-1 juventino spuntato a sorpresa nelle ultime ore.

Motivo per cui, come riporta TuttoSport di oggi, se dovessero esserci problemi di qualunque tipo non è da escludere che Madame viri su Jacub Kiwior proprio dell’Arsenal che costerebbe la metà ma sul quale è spuntato nel frattempo il Milan. Si tratterebbe di un nome già noto all’allenatore bianconero (lo ha allenato allo Spezia) e potrebbe giocare all’occorernza anche sulla corsia mancina. Sullo sfondo, per quanto riguarda il difensore centrale, ci sarebbe anche la suggestione colombiana Juan David Cabal ma l’Inter appare nettamente avanti al momento.