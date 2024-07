Calciomercato Juve, e se Rabiot ci ripensasse? La posizione del club

Calciomercato Juve: tempo scaduto per Adrien Rabiot. Il francese ha deciso alla fine di non firmare la proposta di rinnovo, quanto meno non entro il 30 giugno che rappresentava però una data fondamentale per il club bianconero. Il motivo è di natura fiscale: proseguire il rapporto, senza interruzione, permetteva di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e quindi di poter ammortizzare i costi dell’enorme ingaggio proposto al 29enne.

Calciomercato Juve, si aspetta ancora Rabiot?

Parliamo di una cifra giunta fino a 7.5 milioni di euro per tre anni e che avrebbe reso l’ex PSG uno dei più pagati di tutta la rosa bianconera. Non spiccioli ma non è bastato a Rabiot e la madre-agente che hanno deciso di temporeggiare e comprendere gli sviluppi a fine Europeo, sperando che la vetrina continentale possa portarlo nella colonia transalpina del Real Madrid sempre più folta o in Premier League dove sembra esserci in particolare il Manchester United alla finestra.

E se invece alla fine non dovesse palesarsi nessuno? E se si ritrovasse con la sola offerta Juve tra la mani? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Cristiano Giuntoli si è cautelato con Khéphren Thuram ma al contempo non chiude completamente la porta al Cavallo Pazzo se dovesse fare dietrofront: a quel punto si vedrà come muoversi, ma è possibile che l’offerta formulata possa cambiare. Forse sarebbe anche giusto così per questione di principio, fermo restando che probabilmente sarà necessario proprio per questioni finanziarie.