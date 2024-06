Calciomercato Juve, ecco chi c’è in pole per Chiesa

Calciomercato Juve: è Federico Chiesa il nome più importante messo sul mercato dal club bianconero per questa sessione estiva. Il giocatore è rimasto estremamente deluso dalla decisione di Cristiano Giuntoli su indicazione di Thiago Motta, ma la scadenza di contratto nel 2025 e le difficoltà per il rinnovo contrattuale – oltre a delle caratteristiche che il tecnico non ritiene proprio adatte per il suo gioco – stanno spingendo il 26enne verso un futuro lontano da Torino nonostante le sue intenzioni di una permanenza.

Calciomercato Juve, chi c’è in pole per Chiesa

Ora il club spera solo in un ottimo Europeo così da monetizzare il più possibile dalla sua uscita, sperando in particolare in una chiamata dalla Premier League che potrebbe mettere un ricco assegno sul tavolo tra le varie Liverpool, Manchester United e Tottenham che sembrano già monitorare il calciatore. Ma dall’estero spunta anche un’altra squadra che, come riporta il Corriere dello Sport, al momento è anche il pole: il Bayern Monaco.

Il club teutonico, infatti, sembrerebbe predisposto ad assecondare la richiesta di 40 milioni di euro per l’ex Fiorentina. Per la Juventus sarebbe una manna dal cielo: soldi da reinvestire per un colpo in entrata e una cessione estera che non andrebbe a rinforzare Napoli o Roma, dirette concorrenti anche alla finestra per il classe 97.