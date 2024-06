Calciomercato Juve, ecco Douglas Luiz: quando arriverà l’annuncio

Calciomercato Juve, definito l’affare per Douglas Luiz. Realizzate ieri le visite mediche del brasiliano e anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior dall’altra parte hanno svolto i test fisici per l’Aston Villa. Un affare totale da 60 milioni di euro come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, perché tanto è valutato il centrocampista della Seleçao attualmente impegnato negli USA proprio per la Coppa America.

Calciomercato Juve, finalmente fatta per Douglas Luiz

Thiago Motta sta così per avere il suo primo rinforzo effettivo, profilo che alzerà il tasso tecnico e realizzato in mediana nel nuovo 4-2-3-1. Pur potendo giocare da trequartista per qualità e numeri, è davanti alla difesa che sarà piazzato. Avrà il compito di illuminare la regia bianconera e, avanzando, portare anche dei goal che sono mancati quest’anno nel centrocampo juventino. Con sé, come noto, arriverà anche Alisha Lehmann che rinforzerà le J Women.

Ma quando arriverà l’ufficialità per una trattativa che ormai si trascina già da un bel po’, considerando anche l’intoppo creato da Weston McKennie che quasi ha fatto saltare la trattativa? Come riporta la rosea, dovrebbe arrivare proprio oggi la nota ufficiale bianconera. Niente più attese quindi. Nella peggiore, dovesse slittare per qualsiasi motivo, non più tardi delle prossime ore. L’annuncio è dunque imminente.