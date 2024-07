Calciomercato Juve, ecco i prossimi 3 colpi di Giuntoli

Calciomercato Juve, il primo tris di acquisti è stato centrato. Douglas Luiz e Michele Di Gregorio che hanno anche svolto le visite mediche e ora pure ufficialmente bianconeri e Khéphren Thuram che lo diventerà nelle prossime ore. Ma chiaramente non è finita qui, perché in verità, al netto di altre uscite poi da sostituire, Cristiano Giuntoli ha pronto altri tre acquisti per completare nella formazione titolare il 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, i prossimi obiettivi bianconeri

Il portiere titolare c’è, il centrocampo anche coi due nuovi interpreti e mancano un difensore centrale che prende il posto di Roberto Calafiori ormai sfumato, il trequartista che corrisponde al nome di Teun Koopmeiners che è il sogno di mezza estate e l’esterno destro dove andrà preso un giocatore al posto di Federico Chiesa messo alla porta. Secondo SportMediaset, il direttore tecnico ha le idee chiarissime su chi puntare.

Oltre all’olandese ormai prenotato da settimane, infatti, pronti gli assalti per Jean-Clair Todibo del Nizza che può seguire Thuram jr per la stessa tratta aereo e Jadon Sancho che è ormai il designato preferito per la corsia destra dopo aver sfiorato la Juve già mesi fa. Serviranno circa 35-40 milioni per il difensore ex Barcellona mentre potrebbe arrivare in prestito l’esterno inglese.