Calciomercato Juve, ecco Kean alla Fiorentina: domani visite mediche

Calciomercato Juve: pronte novità anche in uscita dopo gli aggiornamenti in entrata di queste ore. Ovvero l’annuncio di Michele Di Gregorio ora ufficialmente il nuovo portiere juventino, l’approdo di Alisha Lehmann alle J Women e l’arrivo ormai imminente di Thuram khephren che diventerà così il terzo acquisto di questa sessione estiva dopo l’approdo iniziale anche di Douglas Luiz.

Calciomercato Juve, pronto l’addio di Kean

Seguiranno altri due annunci del club bianconero nelle prossime ore e uno sarà quello relativo appunto all’approdo del figlio dello storico Lilian che rinforzerà il centrocampo e l’altro per la cessione di un esubero che porterà cash prezioso nelle casse della socierà, ovvero quella di Moise Kean in direzione Fiorentina. L’affare è ormai pronto da parecchi giorni e sono attese per domani al Viola Park le visite mediche del classe 2000.

Come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tutto definito sulla base di 15 milioni di euro più tre di bonus che permetteranno appunto di coprire – quasi al 100% – il costo di Thuram in arrivo dal Nizza. E occhio alle novità delle ultime ore per quanto riguarda il club della Costa Azzurra: da lì potrebbe arrivare infatti anche l’alternativa a Roberto Calafiori, ora che il difensore del Bologna è praticamente un nuovo giocatore dell’Arsenal.