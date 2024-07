Calciomercato Juve, ecco la cifra massima stanziata per Koopmeiners

Calciomercato Juve, è Teun Koopmeiners il grande obiettivo di quest’estate e non è di certo più un mistero. Cristiano Giuntoli ha infatti individuato l’olandese già dallo scorso gennaio come possibile colpo bianconero per permettere al centrocampo di fare un importante salto di qualità. Il 26enne porterebbe spessore in mediana e soprattutto un bel po’ di gol, proprio quello che è mancato al reparto juventino nell’ultima stagione.

Calciomercato Juve, la situazione per Koopmeiners

Il giocatore è in attesa ormai da settimane, aspetta solo il via libera per volare a Torino specialmente dopo l’accordo per il contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro più bonus. Il problema resta sempre lo stesso: l’Atalanta e la richiesta enorme da 60 milioni di euro.

Diverse le intenzioni bianconere che, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non è intenzionata ad andare oltre i 45 milioni più bonus e le mediazioni sono a lavoro per avvicinare le parti. Bisognerà capire chi sarà pronto a cedere, se la Vecchia Signora accontentando le richieste pur di assicurarsi tale colpo e non portarla per le lunghe soprattutto dopo aver perso l’altro grande obiettivo ovvero Roberto Calafiori oppure la Dea che aprirà a uno sconto a Cristiano Giuntoli. Sicura è una cosa: c’è voglia di chiudere adesso. E servirà una cessione veloce per l’accelerata finale.