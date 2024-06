Calciomercato Juve, ecco la richiesta del Genoa per Retegui 

Calciomercato Juve: occhi anche sul vice di Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Perché Moise Kean è ormai prossimo alla Fiorentina, Arkadiusz Milik anche è in uscita e allora il Dt Cristiano Giuntoli dovrà cercare un nuovo centravanti che si possa adattare a dovere alle richieste di Thiago Motta. E mentre Alvaro Morata continua a mandare messaggi in direzione Torino, sarebbe spuntata un’idea in questi giorni alla Continassa: quella relativa a Mateo Retegui, ora impegnato a Euro 2024.

Calciomercato Juve, la richiesta per Retegui

Sarebbe l’opportunità per un salto di qualità importante per l’italo-argentino sbarcato nel nostro campionato dopo la chiamata azzurra, con la Vecchia Signora che andrebbe a rinforzare l’attacco con un nome comunque importante alle spalle di Vlahovic su cui il neo allenatore punta tantissimo. Il problema piuttosto è la valutazione del Genoa: 30 milioni di euro come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Troppo, ovviamente, per Madame che sta cercando di tracciare un nuovo percorso all’insegna della sostenibilità e per un profilo che comunque partirebbe dalla panchina. Probabile quindi che la società viri su altri profili, come magari Armando Broja dopo l’apertura del Chelsea o chissà proprio Morata se l’Atlético Madrid dovesse calare le pretese e il giocatore ridursi l’ingaggio attuale da 5 milioni di euro. Ma occhio anche ad altri profili all’orizzonte. L’estate è ancora lunga…