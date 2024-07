Calciomercato Juve, ecco l’idea di Giuntoli per il vice Danilo

Calciomercato Juve, serviranno anche dei terzini in questa sessione estiva. Non saranno delle priorità considerando che gli interpreti titolari ci sono, ovvero Danilo da una parte che ha ribadito la sua fede juventina e Andrea Cambiaso dall’altra fresco del rinnovo con la Vecchia Signora, ma delle alternative che possano permettere delle rotazioni all’altezza durante una stagione piuttosto impegnativa sia per ambizioni che per numero di impegni arrivando anche a giugno col mondiale per club.

Calciomercato Juve, l’idea per il vice Danilo

E per entrambe le corsie c’è già un’idea. Se a sinistra si potrebbe pescare da Euro 2024, per la destra piace un altro brasiliano come conferma il Corriere di Torino oggi in edicola: si tratta di Yan Couto del Manchester City in prestito al Girona nell’ultima stagione. Classe 2002, si tratta di un talento tipico verdoro dotato di ottima qualità e capace di un’enorme spinta sulla corsia di competenza.

Valutato 25 milioni di euro dal club britannico, in verità la società bianconera punta al prestito del giocatore senza dover caricarsi di costi se non eventualmente futuro ma su scelta del club. Tradotto: prestito con diritto di riscatto eventuale, non obbligo. Danilo che intanto, proprio stanotte, è stato eliminato col suo Brasile dalla Coppa America: per lui quindi ora vacanze e poi il rientro alla Continassa.