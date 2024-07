Calciomercato Juve, ecco l’idea per il vice Cambiaso

Calciomercato Juve, la Vecchia Signora va a puntellarsi anche sugli esterni bassi. Perché se per la nuova formazione titolare di Thiago Motta sono pronti Danilo da una parte e Andrea Cambiaso dall’altra, vanno coperte i tasselli relativi alle alternative poiché sia Mattia De Sciglio che Filip Kostic sono fuori dai programmi bianconeri e in lista di uscita.

Calciomercato Juve, Mitaj come vice Cambiaso

E se per la destra respinta l’idea Yan Couto soprattutto ora che sta sfumando l’ipotesi relativa a Giovanni Di Lorenzo, a sinistra è un altro il nome da osservare come riporta TuttoSport: quello di Mario Mitaj reduce da Euro 2024 con la maglia dell’Albania. Titolare anche alla Lokomotiv Mosca, il suo cartellino vale una dozzina di milioni di euro e si tratta quindi di un’operazione fattibile per la società che continua a tracciare un mercato all’insegna della saggezza e sostenibilità.

Si tratterebbe di un acquisto low cost che possa permettere all’ex Genoa di rifiatare spesso e volentieri durante una stagione fitta di impegni tra Champions League e non solo. Ma con appena 20 anni sarebbe anche un giovane di importanti prospettive che potrebbe essere valorizzato al massimo da un maestro come Motta specialista soprattutto nel plasmare talenti in rampa di lancio. Chiedere a Roberto Calafiori per esempio.