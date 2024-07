Calciomercato Juve, ecco l’offerta del Bologna per Rugani

Calciomercato Juve, il futuro di Daniele Rugani sarà lontano da Torino nonostante il rinnovo contrattuale firmato subito dopo la fine del campionato. E lo conferma anche la mancata convocazione per il ritiro in Germania dove la Vecchia Signora si intratterrà sette giorni per continuare a preparare la nuova stagione. Del resto Thiago Motta gliel’aveva comunicato subito alla Continassa che non rientrava nei piani in questo nuovo ciclo e così il 29enne diventa un altro dei tanti esuberi che Cristiano Giuntoli dovrà piazzare.

Calciomercato Juve, Rugani al Bologna?

Non mancano però gli interessi per l’ex Empoli. Oltre alla ricca offerta dall’Arabia Saudita per la quale però tentenna, si fa sempre più calda la pista che porta al Bologna. Una soluzione gradita al calciatore che rimarrebbe in Italia e tornerebbe protagonista in una squadra che tra l’altro parteciperà alla Champions League. Gli è piaciuta di meno la formula avanzata dalla società rossoblu: prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro.

Soluzione che non ha entusiasmato nemmeno la dirigenza bianconera. Servirà infatti una cessione definitiva per chiudere la trattativa. L’affare, salvo sorprese, sembra comunque destinato alla definizione, con l’agente del difensore che sta mediando a proposito dei rapporti freddi tra le due parti dopo il passaggio di Motta da una parte all’altra e del muro per Roberto Calafiori.