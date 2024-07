Calciomercato Juve, ecco perché Thiago Motta ha scelto Todibo

Calciomercato Juve, è sempre più probabile il doppio colpo dal Nizza. Preso Khéphren Thuram ora anche ufficialmente bianconero, infatti, ora ne è pronto un altro: Jean-Clair Todibo. Difensore francese di 24anni che poco più più tardi è pronto a ripercorrere la stessa tratta aerea dell’ex compagno di squadra. E’ infatti l’ex Barcellona la scelta della società per il colpo in difesa una volta sfumato Roberto Calafiori. E ci sarebbe un motivo in particolare del perché il club abbia optato per il classe 99 approvato da Thiago Motta.

Calciomercato Juve, perché è stato scelto Todibo

Secondo quanto infatti riporta TuttoSport di oggi, Todibo ha le caratteristiche che chiede proprio il neo allenatore bianconero. Ovvero è molto bravo di testa e nella fase difensiva ma in più, nonostante i suoi 190 cm, è efficace anche nel gioco palla a terra. Sa impostare e lo sa fare anche con risultati interessanti, tant’è che spesso è stato impiegato anche come mediano in carriera.

Ed sono state queste referenze a dare l’ok del mister a Cristiano Giuntoli che ora è a lavoro per la fumata bianca. C’è un vantaggio in questa trattativa, lo stesso che ha riguardato Thuram jr: la volontà totale del giocatore che smania per vestire la maglia della Juve. Bisognerà solo trovare un’intesa col club francese che chiede 35-40 milioni di euro, ma i buoni rapporti dell’ultima operazione aiuteranno di certo.