Calciomercato Juve, escamotage di Giuntoli per chiudere con Todibo

Calciomercato Juve, accelerata in queste ore per Jean-Clair Todibo che è il nuovo designato principale per la difesa bianconera. La strategia è leggermente cambiata come riporta TuttoSport, ovvero si punta a un prestito con un diritto di riscatto che permetterebbe di affondare il colpo senza dover necessariamente aspettare prima una cessione.

Calciomercato Juve, novità per Todibo

Il che sarebbe l’ideale considerando la voglia di chiudere che hanno sia la società bianconera che il calciatore che freme per raggiungere il suo ex compagno di squadra Khéphren Thuram al centro sportivo juventino. Le parti sono così a lavoro per convincere i francesi per questa nuova modalità ma probabile che dall’altra parte venga richiesto un obbligo così da avere garanzie piuttosto che un diritto.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più ma intanto l’ex Barcellona ha iniziato a intensificare i rapporti col neo centrocampista della Juve che gli ha parlato benissimo dei suoi primi giorni alla Continassa con Thiago Motta. Sfumato il Manchester United per motivi regolamentari con l’intervento dell’UEFA – Nizza e United condividono la stessa proprietà -, ora il il 24enne vuole un’altra grande squadra europea e ha visto nella Vecchia Signora un’opportunità di svolta per la propria carriera. La proprietà è anche pronta ad accontentarlo, ma alle proprie cifre: 35-40 milioni di euro.