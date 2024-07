Calciomercato Juve, Euro 2024 fa aumentare il prezzo di Calafiori: le cifre

Calciomercato Juve, si fa sempre più in salita la strada per Roberto Calafiori che rappresenta uno dei grandi obiettivi di quest’estate bianconera. Secondo solo al grande sogno per la trequarti juventina: Teun Koopmeiners. Ma Thiago Motta vorrebbe eccome riabbracciare il suo pupillo di Bologna per creare un super tandem con Gleison Bremer e blindare il reparto arretrato con due giocatori di assoluto livello.

Calciomercato Juve, il Bologna rialza per Calafiori

Anche lo stesso calciatore reduce da Euro 2024, tra l’altro con un emblematico assist per Mattia Zaccagni nella gara prima della disfatta clamorosa, vorrebbe sbarcare a Torino. Il problema è stato sin da subito il Bologna e continua ad esserlo, con la società emiliana che non ha intenzione di privarsi di un altro pezzo da 90 in vista della Champions League dopo le partenze di Thiago Motta e Joshua Zikzee (quest’ultima non ufficiale ma inevitabile ormai).

E così come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di Joey Saputo non solo ha intenzione di alzare fronti con la Vecchia Signora ma valuta ora anche di più il difensore dopo le prestazioni dell’Europeo in Germania. Rispetto alla valutazione di 25 milioni di euro di fine campionato, infatti, ora la stima che ne fanno è tra i 40 e i 50 milioni di euro. Cifre che potrebbero alla fine spingere il giocatore più in Premier League che in Piemonte, se proprio dovesse lasciare l’Emilia Romagna.