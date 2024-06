Calciomercato Juve, l’ex agente di Buffon: “Di Gregorio mi ricorda un big”

Calciomercato Juve, pronta la staffetta in porta: dentro Michele Di Gregorio ormai prossimo al bianconero – tanto da aver rifiutato anche il Liverpool per la Vecchia Signora – e fuori uno degli attuali portieri juventini. La società, potesse scegliere, opterebbe per Wojciech Szczesny considerando il pesantissimo ingaggio da 6.5 milioni di euro. Ma il polacco fa resistenza e tutto sembra propendere a favore di un’uscita di Mattia Perin, piuttosto.

Calciomercato Juve, il paragone con Di Gregorio

Quindi il portiere del Monza (appunto ancora per poco) diventerebbe il numero uno juventino e l’ex Roma farebbe da seconda, lasciandosi scivolare via l’altra estate quando il suo contratto andrebbe a finire come da accordi. Di Gregorio costerà circa 20 milioni di euro, per un ingaggio da 2 milioni più bonus per una differenza massiccia rispetto al collega dell’Est con cui c’è un divario anche di 8 anni di età.

Silvano Martina, agente e procuratore storico tra gli altri di Gianluigi Buffon, ne ha parlato in un’intervista a TuttoSport: “Immagino sia un’indicazione del nuovo allenatore – ha detto. proposito dell’arrivo di Di Gregorio – legata alla tipologia di calcio che ha intenzione di esprimere: l’attuale estremo difensore del Monza è dotato di ottimi piedi, aspetto cruciale se si vuole impostare dal basso”. E c’è stato spazio anche per un paragone interessante: “Mi ricorda Peruzzi, indubbiamente: la struttura fisica è molto simile”.