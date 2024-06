Calciomercato Juve, Fabrotta in uscita: resterà in Serie A?

Si entra nel vivo del calciomercato Juve soprattutto delle cessioni. Sia quelle importanti che le altre meno significative. Ovvero relative agli esuberi che porteranno comunque un vantaggio significativo per il bilancio bianconero, sia con un tesoretto in entrata per la loro partenza sia alleggerendo il monte ingaggi, che ai giovani juventini in prestito in giro per l’Italia. Ci sarà tempo per i piazzamenti pesanti come quelli relativi a Matias Soulé, Dean Huijsen o Federico Chiesa. Serviranno settimane per queste situazioni.

Calciomercato Juve, dove giocherà Fabrotta?

Nel frattempo spazio a operazioni come quella che porterà Moise Kean in direzione Fiorentina, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa ma anche Wojciech Szczesny prossimo a sbarcare in Arabia Saudita in direzione Al-Nassr dove raggiungerà Cristiano Ronaldo tra l’altro anche decisivo per il sì del portiere polacco in scadenza con la Juve nel 2025.

Occhio però, come dicevamo, anche alle operazioni minori. Così mentre Tommaso Barbieri potrebbe approdare in Serie A per un prestito al Venezia neo promosso, un altro esterno come Gianluca Fabrotta potrebbe essere ai saluti. Come infatti riporta QS, il 25enne che ha esordito in Serie A con Maurizio Sarri potrebbe salutare la Vecchia Signora. La società infatti, oltre a un trasferimento temporaneo, valuta anche la cessione diretta e ci sarebbe una squadra di Serie A pronto ad accoglierlo: l’Empoli. Di sicuro non sarà in bianconero per la prossima stagione.