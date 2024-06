Calciomercato Juve, falso allarme Szczesny: sarà ceduto

Calciomercato Juve, arrivano rassicurazioni su Wojciech Szczesny. Il giocatore va comunque verso la cessione negli Emirati Arabi nonostante la frenata registratasi in queste ore che per un attimo aveva fatto temere il peggio con tanto di beffa bianconera. Si tratta infatti di un’uscita fondamentale non solo per far spazio a Michele Di Gregorio pronto per essere annunciato ma soprattutto per liberarsi dell’ingaggio pesante da 6.5 per il portiere polacco e l’ultima opportunità di monetizzare data la scadenza nel 2025.

Calciomercato Juve, Szczesny verso la cessione

Tuttavia, come rassicura Alfredo Pedullà di Sportitalia attraverso il proprio sito, non c’è nulla da temere: l’affare si farà grazie anche alla mediazione di Cristiano Ronaldo e non vi sono brutte sorprese all’orizzonte per Cristiano Giuntoli e la società bianconera. Nelle casse del club andranno circa 5 milioni di euro, bisognerà perfezionare e smussare alcuni aspetti e ci vorrà ancora qualche giorno prima di definire. Nel giro di una settimana però, assicura l’esperto di mercato, l’affare andrà in porto.

Andrà tutto secondo i piani juventini quindi. Ovvero Di Gregorio, eletto miglior portiere della Serie A nell’ultima stagione, sarà il nuovo titolare della porta bianconera con Mattia Perin confermato secondo e non più in un uscita e Carlo Pinsoglio terzo. Una volta sistemati i portieri, si passerà poi alla difesa con Roberto Calafiori e Giovanni Di Lorenzo nel mirino.