Calciomercato Juve, fatta per Calafiori all’Arsenal: cifra record

Calciomercato Juve, sfuma definitivamente il grande obiettivo in difesa: Roberto Calafiori, come annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, andrà infatti in Premier League. Esattamente all’Arsenal, club che ha vinto l’asta finale e che si aggiungerà il talentuosissimo 22enne romano grazie a un’offerta enorme con cui riempirà le casse del Bologna.

Calciomercato Juve, sfuma Calafiori: va all’Arsenal

Decisiva anche la volontà del calciatore per questa operazione. Sfumata infatti la pista Juventus dove sarebbe andate volentieri specialmente con la presenza di Thiago Motta, è stato poi il giocatore a scegliere i Gunners. C’era anche il Chelsea ma ha scelto l’altra squadra di Londra e ora si sta lavorando sull’asse italiano-inglese per chiudere definitivamente l’accordo.

E lo si farà sulla base di 53 milioni di euro, anche se ne porterà “solo” 22 sul conto del club emiliano data la metà da reindirizzare al Basilea che detiene una grossa percentuale di futura vendita. Al giocatore invece pronto un contratto di cinque anni da oltre 4 milioni. Il Dt Cristiano Giuntoli purtroppo si può solo limitare ad osservare e a trovare una soluzione per la difesa, già individuata, e che si tratta di un vecchio pupillo di Thiago Motta.

Il direttore tecnico in alternativa ha fatto anche un tentativo per Alessandro Buongiorno in queste ore, ma il difensore granata non ha voluto tradire l’altra sponda della città. Non sarebbe stata male una coppia Buongiorno-Bremer in alternativa a Calafiori-Bremer, ma nulla da fare anche da questo punto di vista. Continua così la ricerca.