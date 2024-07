Calciomercato Juve, Fiorentina su Locatelli: la situazione

Calciomercato Juve, quale futuro per Manuel Locatelli dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram? In linea di massima scalerebbe nelle gerarchie e dovrebbe perdere il posto da titolare nel nuovo 4-2-3-1, a meno che non dovesse prendere seriamente quota l’idea alternativa di un 4-3-2-1 bianconero dove anche l’ex Sassuolo troverebbe spazio da mezzala. Comunque sia, la Vecchia Signora sembra intenzionata a non privarsi del calciatore a meno che non arrivi un’offerta importante da un valore anche identificato.

Calciomercato Juve, Locatelli nel radar della Fiorentina

Ci sarà spazio per tutti del resto in questa nuova stagione, qualunque sia lo schieramento tattico considerando i tanti impegni nel calendario juventino. Thiago Motta apprezza infatti le qualità del 26enne e sembra farlo intanto anche una squadra di Serie A, ovvero la Fiorentina. Come infatti riporta il Corriere Fiorentino, dopo l’affare con Arthur Mello dell’anno scorso e quello per Moise Kean di pochi giorni fa, la Viola sarebbe pronta a provarci anche col classe 98.

L’affare però si mette subito in salita e non solo per la volontà della Juventus, ma anche perché pare che i gigliati vorrebbero provarci solo in prestito che non è ovviamente una condizione considerata da Cristiano Giuntoli. E in più ci sarebbero anche incertezze sui 3 milioni di euro di ingaggio da corrispondere al calciatore. Piace, sì, ma difficilmente andrà a concretizzarsi.