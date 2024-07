Calciomercato Juve, fissato il nuovo prezzo per Chiesa dopo Euro 2024

Calciomercato Juve, tra tutte le altre attualmente in sospeso ci sarà da sistemare soprattutto la situazione di Federico Chiesa adesso che l’Europeo dell’Italia è purtroppo finito con un certo anticipo. La Vecchia Signora sperava in un exploit dell’ex Fiorentina protagonista in Germania per poter rilanciare sul prezzo e incassare ancor di più sulla cessione, ma è successo il contrario piuttosto: ovvero il 26enne ha deluso e si è deprezzato.

Calciomercato Juve, quanto vale oggi Federico Chiesa

Non sarà possibile, infatti, una cessione di 40 milioni di euro come la dirigenza avrebbe immaginato in caso di un torneo da protagonista. Piuttosto Cristiano Giuntoli dovrà ridimensionare le pretese e ha anche già aggiustato il tiro come rivela l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. “La Juventus ha fissato a circa 25 milioni più bonus inclusi il prezzo per Federico Chiesa poiché l’attuale accordo scadrà a giugno 2025 e non sarà rinnovata”, svela l’ex volto di SkySport.

E ancora: “La Juventus è disposta a cedere Chiesa dal momento che non rientra nei piani di Thiago Motta”. Mentre Bayern Monaco e Napoli al momento sembrano essersi defilate, c’è il forte pressing della Roma con Daniele De Rossi e Paulo Dybala che si starebbero esponendo in primissima persona per convincere lo juventino.