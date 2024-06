Calciomercato Juve, fissato il prezzo per Kostic: dove andrà

Calciomercato Juve, sono tanti gli obiettivi di mercato ma molti anche i giocatori in lista di sbarco. Si va su due fronti differenti: da una parte giovani che, di talento e di valore, possono essere fonte di grande monetizzazione per aumentare il budget mercato per lanciare poi gli assalti ai grandi obiettivi come Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, in uscita anche Kostic

Ma dall’altra parte, al di là degli under bianconeri, via anche alcuni uomini di esperienza destinati a salutare sempre per far cassa ma specialmente per alleggerire il monte ingaggi o perché in generale ritenuti non adatti al nuovo corso per la poca duttilità in ottica del nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta. Uno di questi è per esempio Filip Kostic.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’esterno croato è in uscita per una partenza praticamente scontata. Bisognerà solo trovare l’acquirente ma non dovrebbero esserci troppi problemi considerando l’esperienza e anche la qualità che l’ex Eintracht Francoforte ha da offrire. Sulle sue tracce ci sarebbero in particolare due club, ovvero Fenerbahce e Galatasaray pronte a duellare per spuntarla. La Vecchia Signora, da parte sua, spera in un’asta ma pretende ricavare almeno 10 milioni di euro dall’uscita.