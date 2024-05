Calciomercato Juve, formula particolare per Di Gregorio: cifre e dettagli

Calciomercato Juve, Michele Di Gregorio primo colpo bianconero. Nonostante le recenti dichiarazioni del procuratore del portiere del Monza, che non ha di certo smentito ma che ha solo frenato parlando di accordo non già chiuso come si direbbe, la verità è che il 26enne di Milano è già virtualmente il nuovo portiere della Juve di Thiago Motta e con un ruolo subito da titolare data la sua abilità di giocare coi piedi.

Calciomercato Juve, la formula per Di Gregorio

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, la trattativa è praticamente conclusa a favore della Vecchia Signora che – muovendosi in anticipo – ha anche sbaragliato la concorrenza di due club della Premier League. Ora si tratta solo di completare l’affare con gli ultimi dettagli ma le parti sono già a lavoro e Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani si incontreranno la prossima settimana per mettere nero su bianco.

La formula sarà particolare perché non si va verso un acquisto immediato piuttosto su una modalità che prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a partire da febbraio 2025 per un affare complessivo da 20 milioni tondi. L’estremo difensore lombardo guadagnerà invece 2 milioni a stagione, una bella differenza rispetto a Wojciech Szczesny che percepisce invece 6.5 milioni di euro più bonus. Ed è per questo che, potendo scegliere, la Juve si priverebbe del polacco piuttosto che Mattia Perin per far spazio al nuovo arrivato. L’ex Roma, però, sembra ostinato a restare alla Continassa fino alla scadenza del suo contratto: ovvero 2025.