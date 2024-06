Calciomercato Juve, formula particolare per Douglas Luiz: la novità

Calciomercato Juve: fatta anche per il secondo acquisto che risponde al nome di Douglas Luiz. Dopo Michele Di Gregorio che in attesa della chiamata definitiva per spostarsi a Torino, e si aspetta in tal senso la cessione di Wojciech Szczesny, è pronto anche il centrocampista brasiliano che dà sollievo a Thiago Motta controbilanciando la delusione per Adrien Rabiot e con la Juve già in azione per il piano B.

Calciomercato Juve, la formula inedita per Douglas Luiz

Affare chiuso con l’Aston Villa grazie all’enorme mediazioni delle parti e all’illuminazione di Cristiano Giuntoli che alla fine ha inserito Enzo Barrenechea al posto di Weston McKennie che ha fatto le bizze e quasi saltare il banco più Samuel Iling Junior che è stato invece al suo posto senza ostacolare la trattativa tra le parti e un conguaglio da 25 milioni di euro. Occhio però proprio a quest’ultimo, perché emergerebbe una forma particolare come svela TuttoSport oggi in edicola.

Si tratterebbe di 25 milioni, diciamo così, a tasso variabile. Il motivo? Innanzitutto perché la quota non verrà recapitata in un’unica soluzione ma rateizzata, in più perché le prossime rate dipenderanno anche dal rendimento dell’argentino classe 2001: al raggiungimento di determinati obiettivo prefissati, infatti, il suo cartellino aumenterà e di conseguenza calerebbe la controparte economica da destinare a Birmingham. Inserendo un talento con importanti margini di crescita rispetto al 25enne USA, Giuntoli si è cautelato così.