Calciomercato Juve, frenata Chiesa-Roma: si riapre un’altra pista

Calciomercato Juve, si entra nel vivo per la cessione di Federico Chiesa. E’ infatti arrivato il momento decisivo per definire la nuova squadra e città dell’esterno ex Fiorentina, perché è certo che il suo destino sia lontano da Torino dopo la decisione della società su indicazione di Thiago Motta che non vede il 26enne nel suo progetto tecnico. Potrebbe non essere Roma però la prossima destinazione del figlio d’arte.

Calciomercato Juve, ultime sull’uscita di Chiesa

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si è raffreddata la pista giallorossa per le incertezze del diretto interessato e si è invece riaperto il canale col Manchester United per un possibile scambio con Jadon Sancho o al massimo Mason Greenwood che adesso però è in trattativa col Marsiglia per farsi un piacere reciproco.

Da una parte infatti i Red Devils si libererebbero di un problema e troverebbero un rinforzo per la fascia, dall’altra la Vecchia Signora accontenterebbe il proprio allenatore consegnandogli un esterno di spessore e risolvendo anche la questione contrattuale di Chiesa che anche rappresenta un insidia data la scadenza nel 2025. Le alternative per la corsia destra altrimenti sarebbero Karim Adeyemi del Borussia Dortmund o Stephan El Shaarawy sempre dalla Capitale.