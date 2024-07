Calciomercato Juve, frenata in Arabia per Szczesny: cosa succede

Calciomercato Juve, è arrivato finalmente il giorno di Michele Di Gregorio. Promesso sposo bianconero ormai da diverse settimane, il neo portiere juventino sosterrà oggi le visite mediche a cui seguirà poi la firma sul contratto e l’annuncio del club. Per lui pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro, per un’operazione complessiva – inizialmente in prestito – da 20 milioni.

Calciomercato Juve, sfuma l’Arabia per Szczesny?

In tutto questo, però, ora si attende la cessione di Wojciech Szczesny. L’uscita ci sarà di sicuro come confermato dallo stesso portiere della Juve nelle scorse ore ma sembra essersi raffreddata nel frattempo la pista araba dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. E il motivo non sarebbe un ripensamento del portiere polacco, quanto piuttosto – riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – un ricchissimo accordo che la società del Medio Oriente avrebbe trovato con Ederson del Manchester City che potrebbe portare ora la società di Riad a virare su altri guantoni.

Cristiano Giuntoli aspetta novità dal campionato arabo magari con rilanci anche di altre realtà e c’è anche il Monza sullo sfondo come possibile soluzione last minute. Arrivati a questo punto, però, l’addio non si discute: è già messo in conto da tutte le parti in gioco e sarà necessario alla luce dei 6.5 milioni di euro che pesano eccome a bilancio per quest’ultimo anno di contratto.