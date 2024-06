Calciomercato Juve, frenata per l’uscita di Szczesny: cosa succede

Calciomercato Juve, brusca frenata per la cessione di Wojciech Szczesny: lo rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Sembrava tutto fatto per la cessione del portiere polacco per far spazio a Michele Di Gregorio ormai pronto da un bel po‘ ma si registrano intoppi sul fronte arabo che ora fanno impensierire il club bianconero che già contava sull’uscita del portiere dell’Est impegnato a Euro 2024.

Calciomercato Juve, problema per Szczesny

Sembra che sia stato proprio l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo a chiedere tempo alla società piemontese per l’estremo difensore e l’affare è al momento bloccato anche se Szczesny – svela la stessa Gazzetta – era comunque intenzionato a dare una risposta definitiva solo a fine campionato. Perdere tale treno sarebbe però un problema per il Dt Cristiano Giuntoli che aveva di fatto messo i conti a posto.

Szczesny grava infatti a bilancio con uno degli ingaggi più alti della rosa, ovvero 6.5 milioni di euro a fronte dei ‘soli’ 2.5 che guadagnerà il suo sostituto in arrivo dal Monza. Inoltre, in scadenza di contratto nel 2025, questa si rivela l’ultima opportunità per monetizzare come stava avvenendo – e forse avverrà comunque chissà – coi 4-5 milioni nelle casse juventine. Dovesse saltare l’affare, sarebbe un grosso problema non solo per il rischio di doverlo tenere in rosa con l’ingaggio pesante ma anche per quello di perderlo poi a zero tra un anno.