Calciomercato Juve, Giuntoli annuncia altri 3 colpi: i nomi caldi

Calciomercato Juve, pronti altri tre colpi dopo il poker messa a segno con Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram e in ultimo Juan Cabal: lo ha annunciato lo stesso Cristiano Giuntoli ieri in conferenza assicurando almeno un rinforzo per reparto dopo questi arrivi. Tradotto, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, significa un difensore centrale, un centrocamposta/trequartista e un esterno offensivo. Questo non significa che non possano diventare anche di più i rinforzi soprattutto davanti e specialmente se dovessero esserci delle partenze.

Calciomercato Juve, i prossimi tre acquisti

Se dovesse andar via Matias Soulé, per esempio, ecco che che le ali nel mirino diventerebbero due. Da questo punto di vista si osserva il brasiliano Wenderson Galeno per il quale c’è una clausola da 60 milioni ma ne basterebbero 30-40. Nel frattempo la società tiene d’occhio anche Karim Adeyemi la cui richiesta è di 40-50 milioni oltre a Jadon Sancho per il quale la Vecchia Signora punta a un prestito last-minute.

A centrocampo, invece, il sogno è sempre lo stesso: Teun Koopmeiners. Le parole dell’Ad dell’Atalanta Luca Percassi non hanno intimidito la società che segue comunque l’olandese con cui ha già da tempo un accordo sull’ingaggio. Resta da colmare la distanza a fronte dei 60 milioni sparati rispetto ai 40-45 che la Juve al massimo vuole proporre.

In difesa, infine, il nome più caldo al momento è quello di Jean-Clair Todibo ma anche qui bisogna lavorare sull’alta valutazione da 40 milioni di euro e occhio al West Ham che sta provando ad inserirsi in queste ore: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Clement Langlet del Barcellona e Jakub Kiwior dell’Arsenal le alternative.