Calciomercato Juve, Giuntoli apre allo sconto per Chiesa: la cifra

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli ora spinge per la cessione di Federico Chiesa. E spera di farlo in tempi brevi, tanto da aprire anche a uno sconto alla Roma che a oggi rappresenta la pista decisamente più calda rispetto a tutte le altre. Una certa fretta per il direttore tecnico juventino dettata dal fatto che, sfumato Roberto Calafiori, ha voglia di chiudere per l’altro grande nome nel mirino per quest’estate: Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, la richiesta attuale per Chiesa

Così pur di racimolare le cifre necessarie per arrivare alle richieste dell’Atalanta il Dt bianconero è pronto a definire a stretto giro e aprendo anche a uno sconto come riporta TuttoSport oggi in edicola. Si passa così anche a 25 milioni di euro comprensivi già di bonus con base quindi di 20 per definire la trattativa. Altro che i 40 milioni immaginati prima di Euro 2024, qualora Chiesa avesse fatto un torneo da protagonista.

Questo valore permetterebbe comunque di dare l’assalto all’olandese considerando la cifra già stanziata di base per portare il 26enne a Torino. Così se si considera che dall’altra parte a spingere c’ è Daniele De Rossi per avere l’ex Fiorentina, è altamente probabile che l’affare possa andare in porto. Napoli, Bayern Monaco e altre permettendo se dovessero entrare davvero in scena.