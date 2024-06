Calciomercato Juve, Giuntoli ce l’ha con McKennie: rischia la tribuna

Calciomercato Juve: la questione di Weston McKennie lascerà sicuro strascichi in casa bianconera. Perché il Dt Cristiano Giuntoli, come riporta TuttoSport oggi in edicola, non l’ha presa affatto bene. Non ha gradito l’atteggiamento né del calciatore e né del suo agente che non solo hanno sparato altissimo chiedendo un maxi ingaggio all’Aston Villa, ma chiedendo anche una buonuscita dalla società juventina per accettare il trasferimento.

Calciomercato Juve, cosa rischia ora McKennie

Una doppia pretesa fuori dai limiti che ha rischiato di far saltare seriamente il banco per gli arrivi di Douglas Luiz e Alisha Lehmann, salvo poi rimediare con un inserimento in extremis di Enzo Barrenechea nell’affare più Samuel Iling Junior che invece non ha fatto problemi fin dall’inizio e un conguaglio anche aumentato a favore della società britannica per questa circostanza, passato da 18-20 milioni di euro iniziali ai 25 definitivi.

Per il 25enne USA comunque non ci sarà posto alla Continassa e sarà in ogni caso destinato alla cessione, anche se determinate pretese potrebbero creare nuove difficoltà. Nel caso accadesse – svela Ts – Giuntoli opterebbe per il pugno durissimo che significherebbe finire ai margini fino alla scadenza del contratto, ovvero con un ultimo isolato al centro sportivo e soprattutto in tribuna ogni weekend. Gli sarebbe convenuto accettare i Leoni: sarebbe sbarcato in Premier, un campionato importantissimo, e con un’offerta economica comunque niente male.