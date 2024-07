Calciomercato Juve, Giuntoli convinto di chiudere il colpaccio

Calciomercato Juve, messe a segno le prime tre pedine di questa nuova era targata Thiago Motta si prosegue per piazzarne ancora altre. Michele Di Gregorio sarà il nuovo portiere bianconero, Douglas Luiz il nuovo faro in cabina di regia e Khéphren Thuram l’incontrista che dovrà mettere muscoli e inserimenti lasciati dal vuoto improvviso di Adrien Rabiot che ha deciso di non proseguire il suo matrimonio con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, assalto a Koopmeiners: Giuntoli convinto di chiudere

Tre giocatori importanti per creare una squadra ancor più forte ma ora si aspetta un colpaccio che possa infiammare il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. E questo profilo è noto da tempo ormai, praticamente da fine mercato e risponde al nome di Teun Koopmeiners per il quale, dopo aver aspettato un bel po’, ora è pronta la mossa decisiva per chiudere il discorso considerando che il calciatore è in attesa di novità.

“Adesso questa è una fase di attesa, preludio di un nuovo rilancio. Che sarà concentrato su Koopmeiners. La Juventus è convinta di poter arrivare all’obiettivo, anche se servirà pazienza. L’Atalanta punta a prendere più di 50 milioni di euro e non farà sconti ma il club bianconero ha ancora molte carte da giocarsi. Per realizzare quella somma che servirà per presentarsi con la proposta giusta”, è quanto scrive l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.