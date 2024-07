Calciomercato Juve, Giuntoli ha definito altre due cessioni

Calciomercato Juve, quella di Matias Soulé potrebbe non essere l’unica cessione in programma per la prossima settimana. Anzi, come riporta TuttoSport oggi in edicola, potrebbero essercene altre due. Certo non di rilievo come nel caso dell’argentino ma comunque significative nei programmi di Cristiano Giuntoli. Un’uscita riguarda la crescita di un giovane juventino, un’altra quella di un giocatore che andrebbe piazzato in definitivo e il cui ricavato andrebbe ad aggiungersi al budget.

Calciomercato Juve, pronte altre due uscite

L’obiettivo è chiaro: vendere il più possibile per arrivare a un tesoretto col quale si potrà lanciare l’assalto poi a Teun Koopmeiners, Jean-Clair Todibo e Jadon Sancho. C’è un’intera formazione juventina in vendita e anche i piccoli piazzamenti faranno cumulo e la differenza alla lunga per arrivare all’obiettivo finale per la felicità di Thiago Motta e il suo 4-2-3-1. Dopo i vari Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram, serviranno infatti altri rinforzi per completare il mosaico.

Da questo punto di vista farà il suo contributo la cessione di Hans Nicolussi Caviglia in direzione Venezia per un totale da 7 milioni di euro, come riporta TuttoSport oggi in edicola per un affare che appunto dovrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. In verità in piedi c’è un doppio affare con la società neopromossa: andrà lì anche Tommaso Barbieri, ma in questo caso in prestito secco per poi tornare a Torino tra un anno.