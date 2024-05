Calciomercato Juve, Giuntoli ha già pronti due colpi in attacco

Calciomercato Juve, segnali importanti arrivati da Dall’Ara per quanto riguarda l’attacco bianconero. Perché se per la maggior parte sono piovute insufficienze, l’attacco juventino – a eccezione di Dusan Vlahovic non in fortissima – è stato invece tutto promosso. Ed è in particolare il trio formatosi nell’ultima mezz’ora ad aver fatto faville, ovvero Chiesa-Milik-Yildiz.

Una sfuriata che ha permesso non solo di evitare la figuraccia ma che dà fiducia anche per il futuro, soprattutto con l’approdo di un tecnico dal calcio spettacolo come Thiago Motta e non difensivista come Massimiliano Allegri. Un reparto offensivo che dunque la sostanza ce l’ha e ne verrà aggiunta ancora nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juve, Giuntoli porta un doppio rinforzo in attacco?

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società – nella figura in particolare di Cristiano Giuntoli – ha già pronti due rinforzi per rilanciare ancora l’offensiva juventina per la prossima stagione: si tratta del 21enne Mason Greenwood del Getafe e il 20enne del Girona, Sávio Moreira de Oliveira. Due talenti per rinforzare ulteriormente le ali juventine, una delle priorità per la prossima stagione per puntellare ulteriormente il reparto offensivo piemontese oltre ovviamente agli accorgimenti doverosi a centrocampo.

Si tratta nella fattispecie di due giovani talenti di grande brio che hanno anche una valutazione non banale ma al contempo non faraonica: sarà questa, del resto, la nuova linea targata Cristiano Giuntoli. Non mancheranno ovviamente anche colpi importanti nei prossimi anni, ma la salvaguardia del bilancio e una nuova linea verde ma al contempo talentuosa con talenti pronti ad esplodere sarà la priorità del dirigente.

Un esempio? Khvicha Kvaratskhelia, talento pescato dal nulla per pochi soldi da Giuntoli e che Aurelio De Laurentiis rivenderà a peso d’oro non quest’estate ma probabilmente la prossima. Si punterà su un target più alto, meno sconosciuti ma altrettanto importanti, ma purché siano giovani e futuribili.