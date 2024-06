Calciomercato Juve, Giuntoli vuole piazzare Chiesa: ecco dove 

Calciomercato Juve, arrivano sempre più conferme sulla cessione di Federico Chiesa: il calciatore, per quanto talentuoso, non rientra nei piani di Thiago Motta e sarà dunque venduto alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2025 e le difficoltà per il rinnovo dovute alle richieste economiche del giocatore che la società non è disposta ad assecondare. Così si attende la vetrina di Euro 2024 per vendere al miglior offerente, con la speranza che questo non sia in Italia.

Calciomercato Juve, dove Giuntoli vuole piazzare Chiesa

Dovesse trattarsi di Roma o Napoli, senza grosse alternative, il Dt Cristiano Giuntoli lo piazzerà comunque considerando la necessità di monetizzare per quello che è considerato un obiettivo ancor più forte e incisivo dell’esterno di Genova ovvero Teun Koopmeiners. Ma la preferenza, potendo scegliere, sarebbe dirottare altrove l’ex Fiorentina così da non rischiare di rinforzare anche una diretta concorrente.

Ed è per questo che Giuntoli, come rivela TuttoSport oggi in edicola, ha fatto il nome del calciatore a più interlocutori nel suo recente viaggio a Londra. La speranza è che proprio dalla Premier League, nota per offerte particolarmente generose soprattutto quando si tratta di talenti confermati, possa arrivare l’offerta che possa gonfiare il conto corrente juventino. Sembra che Liverpool e Manchester United in particolare potrebbero farlo. Ma da questo punto di vista c’è anche un’altra possibilità estera: il Bayern Monaco, club che sembrerebbe davvero interessato al 26enne.