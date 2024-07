Calciomercato Juve, grana Arthur: perché sarà difficile piazzarlo

Calciomercato Juve, sono tanti i giocatori in lista di sbarco e che Cristiano Giuntoli dovrà abilmente piazzare ma potrebbero esserci difficoltà per uno in particolare: Arhur Mello. Arrivato nell’estate del 2020 nel corso dell’operazione record da 72 milioni di euro più 10 di bonus che ha portato Miralem Pjanic in blaugrana, l’ex Gremio si è rivelato un flop assoluto in questi anni bianconeri inizialmente a Torino e poi lontano in prestito.

Calciomercato Juve, grana Arthur

E l’ultima stagione positiva alla Fiorentina purtroppo non cambia di troppo il quadro. Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, non sarà comunque semplice piazzare un giocatore con un costo così elegato e un ingaggio da 5 milioni netti più bonus. Si potrebbe anche fare, certo, ma incorrendo in una minusvalenza ed è il motivo per cui nelle ultime stagione è andato via solo in prestito.

E la storia appunto non muta anche quest’estate: da una parte non rientra nei piani bianconeri – e l’essere un centrocampista di giro palla e tra l’altro brasiliano nemmeno lo ha aiutato agli occhi di Thiago Motta – ma dall’altra sarà complicato trovare una complicazione perché pesa sul bilancio ancora per circa 22 milioni. Cifre alte ed è per questo che la Viola non lo ha riscattato, pur apprezzandone le prestazioni. Ora piace a West Ham ed Everton ma bisognerà attendere gli sviluppi.