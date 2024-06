Calciomercato Juve, Greenwood pronto al bianconero: cosa manca

Annunciato ieri Thiago Motta, sta anche già prendendo forma la nuova Madame grazie al calciomercato Juve che va anche piuttosto spedito. Congelato Michele Di Gegorio per il quale si attende solo l’annuncio che probabilmente seguirà alla cessione di Wojciech Szczesny per un’uscita ormai pronta, è in arrivo anche Douglas Luiz dalla Premier League e con Weston McKennie e Samuel Iling-Junior che faranno il percorso inverso approdando a Birmingham.

Calciomercato Juve, cosa frena l’affare Greenwood

Il Dt Cristiano Giuntoli ora attende gli sviluppi forte dei sì di Roberto Calafiori, Giovanni Di Lorenzo e Teun Koopmeiners che vorrebbero raggiungere subito Torino se dipendesse unicamente da loro. Ma bisognerà piuttosto aggirare o scavalcare il muro delle valutazioni dei propri club, i quali vanno attorno ai 35 milioni circa per il difensore, 20 per l’esterno della nazionale e addirittura 60 per il trequartista della Dea.

Stesso problema, riporta La Gazzetta dello Sport, che la Juventus ora ha con Maison Greenwood reduce da un prestito al Getafe con un’ottima stagione ma destinato a lasciare il Manchester United e l’Inghilterra per vicende personali anche piuttosto note e spiacevoli. Anche in tal caso c’è il sì del calciatore e un’intesa di massima con l’entourage ma con una valutazione di 50 milioni da parte dei Red Devils che non permette di affondare il colpo. Bisognerà prima cedere qualcuno. Tipo Federico Chiesa per fargli anche spazio in campo?