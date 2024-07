Calciomercato Juve, Iaquinta: “Giuntoli ha chiuso il colpo scudetto”

“La Juve sarà la vera anti-Inter”, non ha dubbi l’ex bianconero Vincenzo Iaquinta intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport. Il fatto che Thiago Motta sia al debutto non è assolutamente un problema: “E perché non potrebbe vincere al primo colpo? Alla Juve le pressioni sono diverse, però parliamo di un allenatore che la scorsa stagione ha centrato la qualificazione in Champion con il Bologna. Thiago ha fatto un’impresa e sono convinto che stupirà anche a Torino”.

Calciomercato Juve, Iaquinta fiducioso per la nuova stagione

L’ex centravanti della Vecchia Signora è entusiasta anche per il mercato portato finora avanti dal Dt Cristiano Giuntoli. “Colpo scudetto? Douglas Luiz. E’ nazionale brasiliano e ha dimostrato di saper fare tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna”.

Passando da un bomber a un bomber, Iaquinta si pronuncia anche su Dusan Vlahovic: “Se può arrivare a 30 gol? Se non 30, 29… (ride, ndr). E’ un grande centravanti i gol sono la sua specialità. Di dura apprezzo lo spirito: dà sempre l’anima, come faceva anche Mandzukic”.

A chi teme un “Diego bis” ricordando il brasiliano ex Wolfsburg passato a Torino nella stagione 2009/2010, la replica è immediata: “Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento. Purtroppo, dopo un ottimo inizio, non riuscì a mostrare tutto il talento che aveva alla Juve. Ma il giocatore non si discute”.