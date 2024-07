Calciomercato Juve, idea Berardi come vice Vlahovic: le ultime

Calciomercato Juve, rispunta l’ipotesi relativa a Domenico Berardi ma nell’ottica di vice Vlahovic. Perché piazzato Moise Kean alla Fiorentina, è destinato ai saluti anche Arkadiusz Milik che non rientra nel progetto tecnico di Thiago Motta: a quel punto andrebbe trovato un nuovo attaccante centrale per il classico gioco delle coppie, più congeniale alla filosofia di gioco del tecnico italo-brasiliano, così da avere un’alternativa come massimo terminale offensivo.

Calciomercato Juve, Berardi come vice Vlahovic?

Tuttavia questo potrebbe non essere il profilo classico da numero 9. Sembra che il neo allenatore bianconero, proprio come fatto al Bologna, preferisca un esterno di fascia come falso nove in alternativa alla punta di peso. Ed è per questo il motivo per cui ora diventerebbero tre gli obiettivi sulle fasce per la Juve, perché uno arriverebbe sia per muoversi sulla corsia che per agire davanti alla porta per alcuni spezzoni di gara o durante le rotazioni di una stagione che vedrà un calendario bello pieno.

E da questo punto di vista, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, resterebbe viva l’ipotesi Domenico Berardi per una possibilità di mercato magari da cogliere a fine mercato. Arriverebbe in questo caso non come esterno di fascia principale, motivo per cui di recente c’era stata quasi una chiusura totale all’ex Sassuolo, ma come appunto prima punta di riserva per la quale forse vale la pena scommettere date le condizioni fisiche tutte da verificare in vista del rientro in programma verso ottobre.