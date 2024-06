Calciomercato Juve, idea Bonaventura: il retroscena dell’agente

Calciomercato Juve, non è un mistero che Giacomo Bonaventura sia stato vicino alla Vecchia Signora in tempi non sospetti. Era una diretta volontà dell’oramai ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Poteva essere un rinforzo di esperienza per il centrocampo bianconero per lo scorso gennaio, ma alla fine, pur intrigando tutti tale possibilità, non se n’è fatto più niente.

Enzo Raiola, cugino del compianto Mino e procuratore del centrocampista della Fiorentina, è tornato sull’argomento ai microfoni di Radio Sportiva: “Confermo, mister Allegri lo avrebbe preso. C’era davvero la volontà di portarlo alla Juve ma alla fine non è andata. Avere però certi apprezzamenti fa piacere”, ha aggiunto l’agente.

Calciomercato Juve, Bonaventura richiesto da Allegri

Il treno juventino però è chiaramente passato. E non tornerà mai più. Ora, considerando anche le 34 primavere del jolly di San Severino, non ci sarà più la possibilità. Ma quale futuro ora per Jack? “Dopo il mercato invernale ci siamo ripromessi che ne avremmo riparlato a fine campionato. Ora aspettiamo l’ultimissima e dopo Atalanta-Fiorentina ci incontreremo“.

Il contratto del calciatore scade proprio a giugno 2024: “Non mancano allenatori e società che lo vogliono – svela Raiola – ma a Firenze si trova bene. Dipende anche dal club e non solo dal giocatore. A breve avremo modo di confrontarci e tireremo le somme”. Per molti, considerando anche l’addio di Vincenzo Italiano, l’addio è praticamente certo.