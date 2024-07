Calciomercato Juve, nuove idee portoghesi dopo i contatti delle ultime ore con Jorge Mendes. Spunta un nuovo figlio d’arte come Francisco Conceiçao ma non è sola idea. In realtà, come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche se la pista per il 21enne ora si fa parecchio calda, in realtà i contatti sono partiti per un altro giocatore nel mirino di Cristiano Giuntoli. Si tratta del terzino Tiago Santos del Lilla per la fascia destra, perché si cerca sia un vice Danilo che un’alternativa ad Andrea Cambiaso.

Calciomercato Juve, occhi su Tiago Santos

Il giocatore attualmente in Ligue 1, stesso torneo da cui è stato pescato da poco Khéphren Thuram e da cui potrebbe arrivare anche l’alternativa a Roberto Calafiori ormai sfumato, ha sempre 21anni ed è esploso la scorsa stagione con Paulo Fonseca attualmente al Milan. Il Lilla non è una bottega economica ma i buoni rapporti con la Vecchia Signora favoriranno di certo, considerando le due precedenti operazioni negli ultimi mesi che riguardano prima Thiago Djalò e poi anche Timothy Weah.

La priorità tuttavia in questo momento è Teun Koopmeiners, ed è anche per questo motivo che Giuntoli sta accelerando per la cessione di Matias Soulé al Leicester. Solo una volta definito tale colpo si passera poi agli esterni di fascia per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta, sia per quelli bassi che alti.