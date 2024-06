Calciomercato Juve, idea Zirkzee in un altro ruolo: il piano di Motta

Calciomercato Juve, rispunta la pista relativa a Joshua Zirkzee per il quale il Milan ancora non riesce a chiudere a causa delle elevate commissioni richieste dal suo procuratore per l’approdo in rossonero. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non è da escludere un inserimento concreto della Vecchia Signora per l’attaccante che condivide l’agente con Douglas Luiz pronto a sbarcare in bianconero.

Calciomercato Juve, Zirkzee trequartista?

Nei piani di Thiago Motta, infatti, ci sarebbe anche l’altro sui pupillo di Bologna nella sua nuova Juventus vestita di 4-2-3-1 oltre che al centrale Roberto Calafiori. Se quest’ultimo andrebbe a creare una grandissima coppia con Gleison Bremer per proteggere la porta di Michele Di Gregorio ormai bianconero in attesa dell’annuncio, l’attaccante olandese chiamato in extremis a Euro 2024 – proprio al posto dell’obiettivo Teun Koopmeiners – andrebbe a formare uno strepitoso tandem con Dusan Vlahovic.

L’allenatore italo-brasiliano – svela il CorSport – starebbe pensando per lui un ruolo da trequartista proprio alle spalle di Vlahovic pur di portarlo a Torino. Con la possibilità, alla lunga, date i tanti impegni, di alternarsi anche con lo stesso serbo. Ma bisognerà capire se ci sarà modo, adesso, per accontentare l’allenatore e in generale tutti gli altri incastri dato che nella suddetta zona del campo si punta appunto a Koopmeiners: l’uno può essere il piano B dell’altro?